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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقّف في هذه المنطقة

Lebanon 24
04-01-2024 | 12:05
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أعلنت "أوجيرو"، أنّ عطلاً كهربائيّاً طرأ في سنترال الحازميّة، ما أدى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة، وبعض المناطق المجاورة.
 
 
 
 
 
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