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لبنان

بيان عاجل من الصليب الأحمر للمواطنين... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
04-01-2024 | 12:33
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أعلن الصليب الأحمر في بيان، أنّ عطلاً طرأ على رقم الطوارىء المجاني 140 في بيروت وجبل لبنان، بسبب توقّف سنترال "أوجيرو".
 
وأوضح الصليب الأحمر أنّه يجب الإتّصال على الأرقام المؤقتة التاليّة، للحالات الطارئة:
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- 81715074
 
- 71140122
 
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