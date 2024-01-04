إتّصال هاتفيّ بين بلينكن وكولونا: لتجنّب التصعيد في لبنان

قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إنّ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا بحثا عبر الهاتف "أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران". (العربية)

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