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لبنان

مساء اليوم... هذا ما فعله "الحزب" بجنودٍ إسرائيليين

Lebanon 24
04-01-2024 | 14:12
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الإسرائيليّ في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابات مباشرة".
 
 
 
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