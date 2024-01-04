بالصورة... شاهدوا من أصابت رصاصة طائشة هذه المرّة!

نشرت المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي، صورة لهرّة، قالت إنّها موجودة في منطقة الشياح، مصابة بطلق ناريّ في وسط ظهرها.

وأشارت نحفاوي إلى أنّ هذه الهرّة أُصيبت برصاصة طائشة، عبر إطلاق أحد الأشخاص النار في الهواء.