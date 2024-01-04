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لبنان

بالصورة... شاهدوا من أصابت رصاصة طائشة هذه المرّة!

Lebanon 24
04-01-2024 | 14:40
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نشرت المدافعة عن حقوق الحيوان غنى نحفاوي، صورة لهرّة، قالت إنّها موجودة في منطقة الشياح، مصابة بطلق ناريّ في وسط ظهرها.
 
 
وأشارت نحفاوي إلى أنّ هذه الهرّة أُصيبت برصاصة طائشة، عبر إطلاق أحد الأشخاص النار في الهواء.
 
 
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