بالصورة... شاهدوا من أصابت رصاصة طائشة هذه المرّة!

⚠️رصاصة طايشة بوسط ظهرها⚠️
كيف بدنا نعرف انو هالمعترة عايشة ب #لبنان !! هيك منعرف ومنتأكد لما تُصاب برصاصة طايشة من بهيم طايش قرر يقوّص طلوع لعند ربنا ومش فاهم -البهيم- انو حترجع الرصاصة تنزل نزول على راسه نشالله المرة الجايي!! هالصغيرة يا بتتلحق يا لاء!
موجودة بالشياح☎️71475866 pic.twitter.com/zgru78D98e
— Ghina (@GhinaNahfawi) January 4, 2024
⚠️رصاصة طايشة بوسط ظهرها⚠️
كيف بدنا نعرف انو هالمعترة عايشة ب #لبنان !! هيك منعرف ومنتأكد لما تُصاب برصاصة طايشة من بهيم طايش قرر يقوّص طلوع لعند ربنا ومش فاهم -البهيم- انو حترجع الرصاصة تنزل نزول على راسه نشالله المرة الجايي!! هالصغيرة يا بتتلحق يا لاء!
موجودة بالشياح☎️71475866 pic.twitter.com/zgru78D98e