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لبنان

إيلي مرعب بحالة حرجة... وشقيقه: "يا رب انت قادر على كل شي"

Lebanon 24
04-01-2024 | 14:55
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وجّهت الممثلة ومقدّمة البرامج كارين سلامة، نداءً عاجلاً لمن يستطيع مساعدة الصحافيّ المتخصص بالأخبار الفنيّة إيلي مرعب، بتأمين المبلغ المتراكم عليه، لدفع فاتورة المستشفى.
 
وقالت سلامة إنّ وضع مرعب الصحيّ حرج جدّاً.
 
وكتبت عبر حسابها على "تويتر": حالة ايلي مرعب صعبة كثير كثير  بدها معجزة، في مبلغ مطلوب من الاهل لتسكير فاتورة المستشفى يلي عم تتراكم،التأمين شال ايده، لو سمحتوا، فنانين، اعلاميين، صحافيين ،مؤثرين...بدنا ندعم هالشاب تقدر نسكر الفاتورة تاذا ربنا السلام على اسمه انقذوا يقدر يسافر". 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ إيلي لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى المعونات في جبيل، منذ فترة طويلة، حيث احتاج إلى التبرّع بكميّات كبيرة من الدمّ، بسبب حالته الصحيّة.
 
 
إلى ذلك، كتب شربل مرعب شقيق إيلي، عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"يا رب، أنا أؤمن بك إيمانًا كبيرًا
يا رب، أنا أثق بك كل الثقة
يا رب، انت قادر على كل شيء!"
 
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