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لبنان

خبر عاجل من المدارس الكاثوليكيّة... ماذا تقرّر بشأن الإضراب؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 15:52
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أعلنت المدارس الكاثوليكية عن تعليق الإضراب، وأشارت إلى أنّ المدارس ستفتح أبوابها يوم الإثنين المقبل.
 
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