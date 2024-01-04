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لبنان
خبر عاجل من المدارس الكاثوليكيّة... ماذا تقرّر بشأن الإضراب؟
Lebanon 24
04-01-2024
|
15:52
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أعلنت المدارس الكاثوليكية عن تعليق الإضراب، وأشارت إلى أنّ المدارس ستفتح أبوابها يوم الإثنين المقبل.
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