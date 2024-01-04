حاكم مصرف لبنان بالإنابة: هذا الموضوع غير صحيح

ردّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على الأخبار المتداولة حول مسألة توقيف البنوك الاماراتية التحويلات والتعاملات المالية مع لبنان بسبب تصنيف لبنان مع دول ذات مخاطر عالية، وقال للـ"أم تي في": "لم أتبلّغ أي شي، وأعتقد أنّ الموضوع غير صحيح، وأرجح أنّ يكون غير صحيح، وصباحًا سأتصل بحاكم البنك المركزي الإماراتي للتأكد".

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