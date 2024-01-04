تشويش وإشاعات

تحرَّك الذباب الالكتروني ليل أمس لبث معلومات عن اغتيالات لشخصيات لبنانية وفلسطينية حليفة، تبيَّن أنها من ضمن عملية التشويش والتلاعب بالإشاعات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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