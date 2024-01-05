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لبنان

المعلومات عن الانفجار "غير رسمية"

خاص "لبنان 24" - صيدا

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Lebanon 24
05-01-2024 | 01:15
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قال مصدر أمني إن كل المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام وتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليس مصدرها الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية التي كانت بعيدة كل البعد ولم تقترب، أقله في الساعات الثلاث الاولى، من موقع الإنفجار، لكون هذا الحادث وقع في منطقة خاضعة لخصوصية حزب الله الأمنية، حيث تولت عناصره مهمة أمنية معينة عند وقوع الإستهداف.
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ولفت المصدر" الى أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية  تواصلت مع قيادات ومصادر في حزب الله و حركة حماس لإستقصاء المعلومات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24" - صيدا

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