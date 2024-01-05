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لبنان

جديد حالة الممثل فادي إبراهيم.. وزارة اتخذت قراراً جديداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2024 | 01:45
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علِم "لبنان24" أنَّ وزارة الصحة تكفلت بتكاليف جلسات غسيل الكلى التي يخضع لها الممثل فادي إبراهيم في مستشفى قلب يسوع. 

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة تتابع حالة إبراهيم بالتنسيق مع وزارة الثقافة ونقابة الممثلين في لبنان، مشيرة إلى أنّ المساعدة التي قدمتها الإدارات المعنية تأتي ضمن الإمكانات المتاحة وفي إطار مساندتها للفنان إبراهيم في أزمته الصحية التي أدت إلى خسارته أحد أطرافه. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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