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لبنان

من لبنان.. هذه آخر رسالة تجاه إسرائيل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2024 | 02:15
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كان ملاحظاً أن عملية اغتيال القياديّ في حركة "حماس" صالح العاروري قبل أيام، ساهمت في توحيد جبهتين متناقضتين وهما "حركة فتح" و "حماس" نفسها. 

بحسب مصادر متابعة، فإن الجريمة التي وقعت في الضاحية دفعت "فتح" للتضامن مع "حماس" بشكلٍ علني وبالتالي تحييد الخلافات جانباً والإشارة إلى العاروري على أنه "المناضل الكبير". 
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ووفقاً للمصادر، فإنّ ما حصل بين "فتح" و"حماس" في لبنان، هو إشارة واضحة إلى أنّ جرائم العدو الإسرائيلي تجمعُ الأطراف المتعارضة رغم كل الخلافات. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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