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لبنان

فجر اليوم في طرابلس.. هذا ما فعله الدفاع المدني (صور)

Lebanon 24
05-01-2024 | 01:31
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريق سيارة فجر اليوم في طرابلس، بمنطقة الضم والفرز بجانب كلية الصحة، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".

وبحسب المعلومات، فإن الحريق أتى على كامل اجزاء السيارة دون وقوع اصابات بشرية، فيما اقتصرات الاضرار على الماديات.
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