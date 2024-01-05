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لبنان

هذا ما فعله الجيش في البداوي

Lebanon 24
05-01-2024 | 02:27
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أعادت قوة من الجيش فتح طريق البداوي بالاتجاهين، بعدما قطعه أهالي المنطقة بالشاحنات، ما أدى الى زحمة سير خانقة، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".

وبحسب المعطيات، فإن قطع الطريق جاء نتيجة لانقطاع الكهرباء عن قسم من المنطقة المذكورة منذ أكثر من شهر، دون معالجته من قبل المعنيين.
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