هذا ما فعله الجيش في البداوي

أعادت قوة من الجيش فتح طريق البداوي بالاتجاهين، بعدما قطعه أهالي المنطقة بالشاحنات، ما أدى الى زحمة سير خانقة، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".



وبحسب المعطيات، فإن قطع الطريق جاء نتيجة لانقطاع الكهرباء عن قسم من المنطقة المذكورة منذ أكثر من شهر، دون معالجته من قبل المعنيين.

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