حالياً.. ماذا تشهد الضاحية؟

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لم تستبعد مصادر مُراقبة أن يُثير "حزب الله" علناً مسألة وجود "جواسيس" يستطلعون ويراقبون تحركات كوادر المقاومة في جنوب لبنان، موضحةً أنّ الحزب بات يصب كامل إهتماماته في هذا الإطار لاسيما بعد جريمة اغتيال القياديّ في حركة "حماس" صالح العاروري قبل أيام في الضاحية الجنوبية.وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع حصول ترتيبات جديدة على صعيد مسؤولي الحزب، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية التي يتخذها "حزب الله" في أكثر من نقطة في الضاحية باتت مشددة جداً، وهناك إعتماد كبير حالياً على العناصر المدنية التي تنفذ مهمة رصد ومراقبة ومتابعة الوضع في الضاحية وتحديداً من الميدان.