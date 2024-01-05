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لبنان

اخماد حريق داخل مطعم!

Lebanon 24
05-01-2024 | 01:47
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أدى احتكاك كهربائي داخل مطعم وتراس "القرية" في الصرفند إلى احتراقه بالكامل.
وعلى الفور حضرت سيارات الاسعاف والاطفاء في الدفاع المدني والرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية، وعملت على اخماد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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اخماد

مطعم!

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