اخماد حريق داخل مطعم!

أدى احتكاك كهربائي داخل مطعم وتراس "القرية" في الصرفند إلى احتراقه بالكامل.

وعلى الفور حضرت سيارات الاسعاف والاطفاء في الدفاع المدني والرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية، وعملت على اخماد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.