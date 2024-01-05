أماكن تحت المراقبة!

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كشفت المعلومات أنّ نقابة الصيادلة تواصلت مع السلطات الأمنية المختصة لمتابعة ملف الصيدليات غير المرخص لها والتي تساهم في ترويج أدوية مقلدة أو مزورة.وأشارت المصادر إلى" أن النقابة تواكب عن كثب كافة التفاصيل المرتبطة بتلك الصيدليات التي باتت تحت المجهر والرقابة والرصد، متحدثة في الوقت نفسه عن فوضى عارمة.وقالت: "على القوى الأمنية الضرب بيد من حديد وإغلاق أي صيدلية غير مرخص لها مهما كان انتماء صاحبها".