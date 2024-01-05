ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 16000 ليرة والمازوت 9 ألاف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:البنزين 95 أوكتان: 1.514.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.554.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.484.000 ليرة لبنانيةالغاز: 944.000 ليرة لبنانية