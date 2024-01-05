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لبنان

بوريل في بيروت اليوم... وهذه مواعيد لقاءاته

Lebanon 24
05-01-2024 | 02:15
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يصل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، الى لبنان اليوم لمناقشة الوضع على الحدود الجنوبية وأهمية تجنب التصعيد الاقليمي، كما سيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الديبلوماسية مع زعماء المنطقة".
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وأشار الاتحاد الاوروبي الى أن بوريل سيزور لبنان من 5 الى 7 كانون الثاني، على ان يلتقي كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم يجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غدا على أن يلتقي لاحقاً وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ويلي اللقاء مؤتمر صحافي مشترك.
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