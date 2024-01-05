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لبنان

بكمين محكم.. من أوقفت قوى الأمن في كوكبا؟

Lebanon 24
05-01-2024 | 03:02
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الكابلات الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانية، التي كثُرت، في الآونة الأخيرة، في العديد من مناطق البقاع الغربي، من قبل أشخاصٍ مجهولين، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورطين، وتوقيفهم.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّات المنفّذين، ومن بينهم المدعو: - م. ت. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)

بتاريخ 28-12-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في كوكبا - المحيدثة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشّبكة العامّة في العديد من مناطق البقاع الغربي، وذلك بالإشتراك مع آخرين، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيف باقي المتورطين.
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