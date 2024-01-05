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لبنان

ميقاتي التقى كاثوليكوس الكنيسة الأرمنيّة الرسوليّة لبيت كيليكيا.. وتشديد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
05-01-2024 | 03:09
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كاثوليكوس الكنيسة الأرمنيّة الرسوليّة لبيت كيليكيا آرام الأوّل صباح اليوم في مقر كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في انطلياس، وهنأه بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.
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وتم خلال اللقاء بحث الوضع في لبنان والتشديد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وعلى الوحدة الداخلية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة.
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