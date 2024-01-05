ميقاتي التقى كاثوليكوس الكنيسة الأرمنيّة الرسوليّة لبيت كيليكيا.. وتشديد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كاثوليكوس الكنيسة الأرمنيّة الرسوليّة لبيت كيليكيا آرام الأوّل صباح اليوم في مقر كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس في انطلياس، وهنأه بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية.وتم خلال اللقاء بحث الوضع في لبنان والتشديد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وعلى الوحدة الداخلية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة.