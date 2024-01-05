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لبنان

في الجنوب.. طريق مقطوع بسبب غارة إسرائيلية استهدفته صباحاً

Lebanon 24
05-01-2024 | 03:33
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن مفرق طريق يارون مارون وبنت جبيل مقطوع بسبب غارة جوية إسرائيلية استهدفته صباح اليوم الجمعة.
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