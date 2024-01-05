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لبنان

أثناء ممارسته هواية الصيد.. هذا ما حصل مع إبن الـ 15 سنة

Lebanon 24
05-01-2024 | 03:49
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نقل القاصر "ا.م" 15 عاماً الى مستشفى الكورة بحالة حرجة، جرّاء اصابته بطلق ناري أثناء ممارسته هواية الصيد داخل احدى الاراضي الزراعية في منطقة النخلة - الكورة، الا انه ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه، بحسب مندوبة "لبنان24".
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وعلى الفور، فتحت القوى الامنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.
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