كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وجنوب البلاد، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق صباحا يتحسن الطقس خلال النهار.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر احيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد السبت، حيث يستقر الطقس تدريجيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من ليل يوم الثلاثاء المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وثلوج على الجبال بحيث يلامس الـ1500 متر (على عكس ما يشاع على وسائل التواصل انه دون الالف متر).

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس الـ50 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار مساء وتنحسر تدريجيا خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وجنوب البلاد، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق صباحا يتحسن الطقس خلال النهار.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة تلامس 60 كلم/س من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 8 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،43

-ساعة غروب الشمس: 16،43