18
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد اسرائيل
Lebanon 24
05-01-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين الى مندوب لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة بتقديم شكوى بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠٢٤ امام مجلس الامن الدولي عقب اعتداء اسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
Advertisement
وقد تضمّن نص الشكوى المرفوعة ان هذا الإعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورةً في مسلسل الاعتداءات حيث شكّل تصعيداً هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقةً سكنية شديدة الإكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت، وإنتهاكا" اسرائيليا" سافرا" لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه، ومواطنيه، وحركة الطيران المدني، وهو أمرٌ يدعو للقلق لأنه قد يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين.
وقد طلب لبنان مجددا من مجلس الامن الدولي إدانة هذا الاعتداء، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وإلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب إحتواؤها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
16:52 | 2024-01-04
04/01/2024 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
16:11 | 2024-01-04
04/01/2024 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
07:40 | 2024-01-04
04/01/2024 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
06:34 | 2024-01-05
05/01/2024 06:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
11:45 | 2024-01-04
04/01/2024 11:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-01-05
اغتيال العاروري "لحفظ ماء وجه اسرائيل".. وحزب الله لن يدخل في مواجهة مباشرة
04:30 | 2024-01-05
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: هل سيرد حزب الله على اغتيال العاروري؟
07:30 | 2024-01-05
"حزب الله" مستعد للبحث في القرار 1701 وترسيم الحدود... بعد وقف اطلاق النار
07:13 | 2024-01-05
بيان عاجل من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه
07:10 | 2024-01-05
بعد اغتياله في بيروت.. صورة العاروري تُرفع في دولة عربيّة (فيديو)
07:00 | 2024-01-05
إنخفاض كبير.. قوى الأمن تكشف آخر الأرقام عن نسبة الجرائم في لبنان
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
05/01/2024 14:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
05/01/2024 14:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
05/01/2024 14:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24