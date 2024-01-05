وفاة والدة قائد الجيش

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غيّب الموت والدة قائد الجيش العماد جوزاف عون، هدى ابراهيم مخلوطة أرملة المرحوم خليل يوسف عون. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها العاشرة صباح يوم غد السبت في كنيسة سانت تريز - الفياضية، ثم ينقل جثمانها بعد الصلاة إلى العيشية حيث تقام صلاة وضع البخور عند الأولى من بعد الظهر في كنيسة السيدة. تقبل التعازي في صالون الكنيسة لغاية الرابعة من بعد الظهر.تقبل التعازي أيضا قبل الدفن في صالون كنيسة سانت تريز - الفياضية بدءا من التاسعة صباحا ويومي الأحد والإثنين 7 و8 الحالي في صالون الكنيسة نفسها، بدءا من العاشرة صباحا لغاية السادسة مساء.