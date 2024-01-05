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لبنان

وفاة والدة قائد الجيش

Lebanon 24
05-01-2024 | 04:38
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غيّب الموت والدة قائد الجيش العماد جوزاف عون، هدى ابراهيم مخلوطة أرملة المرحوم خليل يوسف عون. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها العاشرة صباح يوم غد السبت في كنيسة سانت تريز  - الفياضية، ثم ينقل جثمانها بعد الصلاة إلى العيشية حيث تقام صلاة وضع البخور عند الأولى من بعد الظهر في كنيسة السيدة. تقبل التعازي في صالون الكنيسة لغاية الرابعة من بعد الظهر.
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تقبل التعازي أيضا قبل الدفن في صالون كنيسة سانت تريز - الفياضية بدءا من التاسعة صباحا ويومي الأحد والإثنين 7 و8 الحالي في صالون الكنيسة نفسها، بدءا من العاشرة صباحا لغاية السادسة مساء. 
 
 
"لبنان 24"، يتقدّم بأحرّ التعازي من قائد الجيش.
 

لبنان

تعازي ووفيات

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