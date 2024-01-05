الحلبي ترأس اجتماعاً للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي، لمناقشة تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عنها لجهة التداول في آليات تطبيق القانون الهادف إلى تأمين تمويل إضافي لصندوق تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك في حضور النواب سليم الصايغ، إدغار طرابلسي، وأنطوان حبشي، المدير العام للتربية عماد الأشقر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، نقيب المعلمين نعمة محفوض، مدير صندوق التعويضات جورج صقر، وممثلين عن ثلاثة اتحادات للجان الأهل وفريق من المحامين والمستشارين.

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وقد اطلع المجتمعون على نتيجة الاقتراحات التي أعدتها اللجنة المصغرة وعرضها القاضي سميح مداح. وتم التطرق إلى مقتضى تعديل عدد من المواد في قوانين محددة بما فيها القانون ٥١٥، "وهذا الأمر يتطلب جهدا تشريعيا تم البحث في شأنه في المجلس النيابي بناء على دعوة من نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وذلك في حضور ممثلين عن الكتل النيابية".

كما تم تداول اليوم أفضل الطرق لتأمين حقوق المعلمين المتقاعدين بما ينصفهم، وكان ذلك موضع إجماع بين الوزير الحلبي والنقابة والمؤسسات التربوية والنواب ، وذلك من دون ان يرتب تطبيق هذا القانون أية أعباء إضافية على الأهل".



من جهة ثانية، استقبل الوزير الحلبي النائب السابق نعمة الله أبي نصر وتسلم منه نسخة عن كتابه يوم الأبجدية وعيد الأبجدية المحدد في الحادي عشر من آذار، وذلك للاحتفال بهذا اليوم بالتنسيق بين وزارة التربية ووزارة الثقافة. كما تسلم منه الطابع البريدي الذي يمثل الأبجدية الفينيقيّة ، وأعطى الوزير الحلبي توجيهاته للإدارة لإعداد تعميم حول إحياء يوم الأبجدية في المدارس.

كذلك استقبل الوزير الحلبي النائب وضاح الصادق على رأس وفد من بيروت، واطلع منهم على ضرورة إنصاف أبناء بيروت في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وفي تعيينات مديري الفروع وعمداء الكليات ، كذلك تم البحث في الوضع التربوي عموما.

بعد ذلك اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من التعبئة التربوية في "حزب الله" ضم الى رئيس التعبئة يوسف مرعي ، النائب الدكتور إيهاب حمادة ، رئيس جامعة المعارف الدكتور علي علاء الدين ومسؤول العلاقات التربوية الدكتور يوسف البسام، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وبحث المجتمعون في حل مشكلة النتائج المعلقة للامتحانات الرسمية لعدد من المرشحين، وضرورة تجديد عقود الأساتذة في المنطقة الحدودية الرسمية ، إضافة إلى متابعة التعليم في المنطقة الجنوبية حضوريا في مدارس الاستجابة أو من بعد.

كما بحثوا في ضرورة تسريع إنجاز الملفات وطلبات الترخيص والمباشرة العائدة لجامعة المعارف وكلياتها واختصاصاتها ، ووضع مهل محددة لإنجاز الملفات وطلبات الجامعات . وبالتالي ضرورة تعديل النصوص التي تعيق حركة سير الطلبات والتخفيف من عرضها على اللجان الفنية والمتخصصة مرات عدة.

واستقبل الوزير الحلبي أحد مالكي عقار متوسطة التوجيه التربوي في مجدليا قضاء زغرتا، التي تم سحب مرسوم ترخيصها في مجلس الوزراء نتيجة بناء الترخيص على وثائق غير قانونية من جانب الشريك الآخر في العقار، وأعرب المالك في العقار الذي طالب بسحب الترخيص، عن الاستعداد للنزول عند رغبة الوزير الحلبي لجهة إبقاء التلامذة في المدرسة حتى نهاية العام الدراسي الحالي مع الهيئة التعليمية ، بغية تمكين المتعلمين من إنهاء عامهم الدراسي بسلام وعدم تشريد المعلمين، وذلك بما يحافظ على مصلحة التلاميذ والأساتذة بعيدا من تدخل الإدارة السابقة وما ارتكبته من مخالفات، وحفاظا على المصلحة التربوية العامة.





في إطار آخر، اجتمع الوزير الحلبي مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، وتسلم منه نسخة عن ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية.