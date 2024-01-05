العبسي عرض مع ماغرو الاوضاع العامة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ومدير البروتوكول في السفارة زاهر ابي راشد في المقر البطريركي في الربوة.

وكانت جولة افق تم خلالها استعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل الحرب المشتعلة في المنطقة حيث رأى ماغرو ان "الملفات الداخلية معقدة خصوصا ان رغبة الاطراف في ايجاد الحلول غير مكتملة بعد".

Advertisement

ثم التقى العبسي سفير لبنان لدى سلطنة عمان البير سماحة واطلع منه على اوضاع اللبنانيبن في السلطنة.

وكان العبسي قد استقبل رئيس الجمعية العالمية للروم الملكيين الكاثوليك البروفسور يوسف بخاش واطلع منه على التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاغتراب للملكيين الكاثوليك حول العالم المقرر عقده مبدئيا في حزيران المقبل من ضمن نشاطات السنة اليوبيلية الـ300 للشراكة مع الكرسي الرسولي.

كذلك استقبل العبسي مفتش عام قوى الامن الداخلي العميد فادي صليبا واطلع منه على الاوضاع العامة في البلاد في ظل الوضع الاقليمي السائد وتداعياته على لبنان.

ثم التقى قنصل توفالو في لبنان غابي ابو رجيلي يرافقه المهندس الدكتور ميشال خوري حيث شكر ابو رجيلي العبسي على الرقيم البطريركي ابان تشييع شقيقه رئيس رابطة الروم الكاثوليك الراحل مارون ابو رجيلي.

ومن زوار العبسي قائد جهاز امن السفارات العميد موسى كرنيب ومدير مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض ورجل الاعمال شادي هبر والمصرفي الكسندر سالم.