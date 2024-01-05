18
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يزبك: لن تمر جريمة العدوّ في الضاحية دون عقاب
Lebanon 24
05-01-2024
|
05:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أن "أميركا تدعي أنها لا تريد توسعة الحرب، ولكنها تطلق عدوانها الصهيوأميركي على وحشية لم يسجل التاريخ لها نظيرا، وها هي الأشهر الثلاثة على المجازر والمذابح لشعب طال عذابه عقودا، ولم يحقق العدو الإسرائيلي أي إنجاز غير آلاف شهداء وجرحى ومفقودين، من أطفال ونساء وشيوخ كبار، وتحويل المباني الى ساحات، وفي المقابل غرق جنوده في نار أبطال المقاومة، آلاف من القتلى والمصابين من قوى النخبة وانسحاب ألوية".
Advertisement
وأكد في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك أن "اليد العليا هي للمقاومة رغم المجازر والعمل على التهجير من خلال ممارسات لا إنسانية من تضييق السبل ومنع كل مقومات البقاء، ولكن رغم كل ذلك صمود مدهش من شعب جبار كبارا ونساء وأطفالا، يردد الكل لن نتخلى ولن نرحل من أرضنا، وغزة ولدنا فيها ونحيا ونموت فيها، وعيوننا على المقاومة الشجاعة، فهي الأمل بعد التوكل على الله تعالى، وبدمائنا نكتب النصر لأمة وقضية كادت أن تنسى، إيمانا منا بأن النصر لا محالة لأصحاب الحق والأرض، والله لن يتخلى عنا فالنصر آت بإذن الله تعالى".
واعتبر أن "العدو قد أصيب بفشل ذريع في غزة، فهرب إلى مرحلة يتوهم تحقيق نصر يعوض فشله ويقدمه للكيان المهترىء داخليا، فكان الإعتداء على السيادة اللبنانية باستهداف الشيخ صالح العاروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية، وليعلم أن الرد آت، فإن الجريمة لن تمر من دون حساب وعقاب، وقد تجاوز العدو بذلك الخطوط الحمراء وكسر المعادلة سيواجه، ولن يسمح بكسرها، وإذا تمادى فلن يجني الكيان إلا الندم والذهاب به إلى مذابل التاريخ. وأميركا التي تزعم بعدم توسعة الحرب ظهر كذب مزاعمها بإرهابها واعتداءاتها الصهيوأميركي من دمشق واغتيال الشهيد العميد رضي الموسوي إلى بيروت والشهيد الشيخ صالح العاروري إلى شهداء القوى البحرية في اليمن، إلى التفجيرات في كرمان، إلى بغداد واستهداف الحشد الشعبي وشهادة القيادي أبو تقي ونائبه".
وختم: "ليعلم الشيطان الأكبر وربيبته إسرائيل أن محور المقاومة على امتداده الجغرافي هو بالمرصاد، ولن تثنيه الضغوطات، والعين على غزة والضفة وفلسطين منها يكون الحل. عهدا قطعه المحور إسنادا ومناصرة لشعبنا المظلوم، وإن شاء الله يتحقق حلم المظلومين والمستضعفين بالنصر على قوى الإستكبار والظلم والطغيان ونراه قريبا إن شاء الله".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
Lebanon 24
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
16:52 | 2024-01-04
04/01/2024 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
Lebanon 24
صراخ ومطاردة في بيروت... إليكم بالفيديو ما جرى!
16:11 | 2024-01-04
04/01/2024 04:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
Lebanon 24
بعد دخوله المستشفى وتدهور حالته في الأيام الماضية.. هل حياة الفنان اللبناني فادي ابراهيم بخطر؟!
07:40 | 2024-01-04
04/01/2024 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
06:34 | 2024-01-05
05/01/2024 06:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
Lebanon 24
فنانة تكشف حالة الممثل فادي ابراهيم الصحيّة... ما أعلنته مهمّ جدّاً
11:45 | 2024-01-04
04/01/2024 11:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-01-05
اغتيال العاروري "لحفظ ماء وجه اسرائيل".. وحزب الله لن يدخل في مواجهة مباشرة
04:30 | 2024-01-05
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: هل سيرد حزب الله على اغتيال العاروري؟
07:30 | 2024-01-05
"حزب الله" مستعد للبحث في القرار 1701 وترسيم الحدود... بعد وقف اطلاق النار
07:13 | 2024-01-05
بيان عاجل من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه
07:10 | 2024-01-05
بعد اغتياله في بيروت.. صورة العاروري تُرفع في دولة عربيّة (فيديو)
07:00 | 2024-01-05
إنخفاض كبير.. قوى الأمن تكشف آخر الأرقام عن نسبة الجرائم في لبنان
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
05/01/2024 14:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
05/01/2024 14:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
05/01/2024 14:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24