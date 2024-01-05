خطار أبرق إلى الوحدات لتأمين الجهوزية في عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية

Advertisement

وجّه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار برقية إلى كل من وحدة الخدمة والعمليات شعبة العمليات المركزية ورؤساء المراكز الإقليمية والعضوية المعنية لتأمين الجهوزية التامة لمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية ، جاء فيها:"عطفاً على البرقية الرقم ١٢٥ / د.م تاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱٤ المتعلقة بوضع مراكز الدفاع المدني كافة بحال جهوزية كاملة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لدى الطائفة الأرمنية، وتمركز آليات منها على التقاطعات الرئيسية في المدن والبلدات للتدخل عند الضرورة يطلب اليكم ما يلي :أولا": الإبقاء على أعلى درجات التأهب واستنفار الموظفين العملانيين كافة وأكبر عدد من المتطوعين الاختياريين وتأمين تمركز العناصر وسيارات الإطفاء والإسعاف على التقاطعات الرئيسية للمدن والبلدات، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم ٢٠٢٤/١/٥ لغاية صباح يوم ٢٠٢٤/١/٦ .ثانيا": يعمل بهذه البرقية فور صدورها ".