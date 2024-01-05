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لبنان

سرقات بالجملة في هذه المنطقة... حتّى المازوت لم يسلم!

Lebanon 24
05-01-2024 | 05:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين، سرقوا فجر اليوم، محطة تكرير المياه في منطقة أنفه في الكورة.

وسُرقت أيضا كابلات، وبطاريات، ودينمو، بالاضافة إلى 4000 ليتر من مادة المازوت.
 
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