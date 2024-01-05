سرقات بالجملة في هذه المنطقة... حتّى المازوت لم يسلم!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين، سرقوا فجر اليوم، محطة تكرير المياه في منطقة أنفه في الكورة.



وسُرقت أيضا كابلات، وبطاريات، ودينمو، بالاضافة إلى 4000 ليتر من مادة المازوت.

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