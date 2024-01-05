حمية : التكامل بين جميع المعنيين من وزارات وجهات ومواطنين لعدم تشكل السيول والفيضانات

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كتب وزير الاشغال والنتقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس":" التكامل بين جميع المعنيين من وزارات وجهات ومواطنين لعدم تشكل السيول والفيضانات على الاوتوسترادات والطرقات الداخلية أو الرئيسية أمر ضروري ، كون وزارة الأشغال العامة والنقل تنحصر مسؤولياتها في تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية التالية:- الأوتوستراد الممتد من شمال نهر بيروت باتجاه جونية ، الكازينو ، فطرابلس وصولاً إلى دوار أبوعلي .- دوار أبوعلي ( طرابلس ) وصولاً إلى الحدود السورية .- طريق شكا، الكورة، بشري، زغرتا وصولاً إلى طرابلس .- ساحة شتورا إلى بعلبك وصولاً إلى الحدود السورية .- محوّل الحازمية، شتورا، المصنع، راشيا وصولاً إلى مرج الزهور .- طريق المطار، مثلث خلدة ، الشويفات ، بولفار كميل شمعون باتجاه محطة الرحاب إلى السان سيمون ، وصولاً إلى مثلث خلدة . - نهر الغدير(من جسر كفرشيما باتجاه المطار) .- أوتوستراد خلدة، الأولي، صور وصولاً إلى الناقورة .- محوّل الزهراني فالنبطية، مرجعيون وصولاً إلى مرج الزهور .