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لبنان

حمية : التكامل بين جميع المعنيين من وزارات وجهات ومواطنين لعدم تشكل السيول والفيضانات

Lebanon 24
05-01-2024 | 05:48
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كتب وزير الاشغال والنتقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس":" التكامل بين جميع المعنيين من وزارات وجهات ومواطنين لعدم تشكل السيول والفيضانات على الاوتوسترادات والطرقات الداخلية أو الرئيسية أمر ضروري ، كون وزارة الأشغال العامة والنقل تنحصر مسؤولياتها في تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية التالية:
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- الأوتوستراد الممتد من شمال نهر بيروت باتجاه جونية ، الكازينو ، فطرابلس وصولاً إلى دوار أبوعلي .

- دوار أبوعلي ( طرابلس ) وصولاً إلى الحدود السورية .

- طريق شكا، الكورة، بشري، زغرتا وصولاً إلى طرابلس .

- ساحة شتورا إلى بعلبك وصولاً إلى الحدود السورية .

- محوّل الحازمية، شتورا، المصنع، راشيا وصولاً إلى مرج الزهور .

- طريق المطار، مثلث خلدة ، الشويفات ، بولفار كميل شمعون باتجاه محطة الرحاب إلى السان سيمون ، وصولاً إلى مثلث خلدة . - نهر الغدير(من جسر كفرشيما باتجاه المطار) .

- أوتوستراد خلدة، الأولي، صور وصولاً إلى الناقورة .

- محوّل الزهراني فالنبطية، مرجعيون وصولاً إلى مرج الزهور .
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