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لبنان

عن الوضع في جنوب لبنان.. دولة أوروبيّة تُحذّر: الخطر حقيقيّ جدّاً

Lebanon 24
05-01-2024 | 05:52
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أعلنت الخارجية الألمانية أنها تراقب الوضع على الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن "هناك خطر حقيقي لحدوث تصعيد في الشرق الأوسط". 
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