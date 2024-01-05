Advertisement

لبنان

ميقاتي في طرابلس... إجتماعات ولقاءات تناولت أوضاع المدينة والشمال

Lebanon 24
05-01-2024 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1148912-638400569025119075.jpg
Doc-P-1148912-638400569025119075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمضى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يومه في دارته في طرابلس، حيث عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات تناولت أوضاع المدينة والشمال عموما.
كما استقبل وفودا شعبية راجعته في مطالب خدماتية.
وبحث رئيس الحكومة هاتفياً مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في ملف مدرسة "متوسطة التوجيه التربوي" في مجدليا قضاء زغرتا، التي تم سحب مرسوم ترخيصها في مجلس الوزراء نتيجة بناء الترخيص على وثائق بعضها غير قانوني.
Advertisement
وبنتيجة البحث تم الاتصال بمالكي العقار المشيدة عليه المدرسة والاتفاق على إبقاء التدريس في المدرسة حتى نهاية العام الحالي بغية تمكين الطلاب والمعلمين من إنهاء العام الدراسي".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-01-05
04:30 | 2024-01-05
07:30 | 2024-01-05
07:13 | 2024-01-05
07:10 | 2024-01-05
07:00 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24