ميقاتي في طرابلس... إجتماعات ولقاءات تناولت أوضاع المدينة والشمال

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أمضى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يومه في دارته في طرابلس، حيث عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات تناولت أوضاع المدينة والشمال عموما.كما استقبل وفودا شعبية راجعته في مطالب خدماتية.وبحث رئيس الحكومة هاتفياً مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في ملف مدرسة "متوسطة التوجيه التربوي" في مجدليا قضاء زغرتا، التي تم سحب مرسوم ترخيصها في مجلس الوزراء نتيجة بناء الترخيص على وثائق بعضها غير قانوني.وبنتيجة البحث تم الاتصال بمالكي العقار المشيدة عليه المدرسة والاتفاق على إبقاء التدريس في المدرسة حتى نهاية العام الحالي بغية تمكين الطلاب والمعلمين من إنهاء العام الدراسي".