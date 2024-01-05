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لبنان

بشأن رفع بدل النقل... إليكم هذا الخبر السار

Lebanon 24
05-01-2024 | 06:10
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أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير والإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر بياناً مشتركاً، أعلنا فيه توصلهما الى إتفاق تم "خلال لقاء جمع شقير والأسمر مساء أمس، في ما خص الأجور وبدل النقل وقضى الإتفاق على رفع بدل النقل من 250 ألف ليرة الى 450 الف ليرة كل يوم عمل أسوة بالقطاع العام والبحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة".
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وأوضح البيان ان "البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة يأتي على خلفية التداعيات الإقتصادية السلبية والخسائر التي تكبدتها المؤسسات نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان وعدم قدرتها على تحمل اي أعباء إضافية"، مشيراً الى أن "هذا الموضوع سيتم مناقشته في وقت لاحق بعد استتباب الأوضاع وعودة النشاط الإقتصادي الى وضعه الطبيعي السابق لحرب غزة".

وأعلن الطرفان "استمرار التواصل والتشاور لمواكبة الأوضاع وإتخاذ المواقف المناسبة لتدعيم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية"، واتفقا على "وضع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في جو الإتفاق ليأخذ الموضوع مساره القانوني".
 
 
 

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