Advertisement

لبنان

سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته

Lebanon 24
05-01-2024 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1148924-638400586795345152.jpg
Doc-P-1148924-638400586795345152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُمع صوت إنفجار في منطقة فردان - الكونكورد.
 
وأوضحت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد المتابعة والتدقيق، تبيّن أنّ الصوت القويّ الذي سُمع في المحلة ناتج عن إنفجار إحدى المعدات الإلكترونيّة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إنفجار يهزّ سوريا... وهذه المعلومات الأوليّة
lebanon 24
05/01/2024 17:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
داعش يُعلن مسؤوليته عن إنفجاريّ كرمان
lebanon 24
05/01/2024 17:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنفجار الضاحية.. هذا ما فعله لبنان "دبلوماسياً"
lebanon 24
05/01/2024 17:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
من عملية الفردان إلى استهداف الأمير الأحمر.. اسرائيل استباحت بيروت لأكثر من مرة
lebanon 24
05/01/2024 17:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24

فردان

إنفجار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2024-01-05
09:46 | 2024-01-05
09:45 | 2024-01-05
09:20 | 2024-01-05
08:46 | 2024-01-05
08:07 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24