سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته

سُمع صوت إنفجار في منطقة فردان - الكونكورد.

وأوضحت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد المتابعة والتدقيق، تبيّن أنّ الصوت القويّ الذي سُمع في المحلة ناتج عن إنفجار إحدى المعدات الإلكترونيّة.