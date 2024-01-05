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لبنان

بالصور خسّة عملاقة في عكار... وملفوفة وزنها كبير جدّاً

Lebanon 24
05-01-2024 | 06:33
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عثر أحد المزارعين صباح اليوم، في أرضه الزراعية، في بلدة عندقت العكارية، على خسّة طولها 65 سنتمتراً، بالإضافة إلى ملفوفة وزنها 14 كلغ.
 
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