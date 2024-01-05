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لبنان

بيان عاجل من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-01-2024 | 07:13
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صدر عن حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري، بيان لفت الى ان "الحاكم وبعد تواصله مع المعنيين المباشرين في دولة الامارات العربية المتحدة، يؤكد ان العلاقة المصرفية ما بين دولة الامارات العربية المتحدة والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان، لا تزال كما هي من دون تغيير أو تعديل".
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وأكد البيان ان "الاخبار المتداولة هي غير صحيحة وغير صادرة عن إدارة أي مصرف إماراتي".
 

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