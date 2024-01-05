نصار استقبل وفداً من المجلس التنفيذي للمجلس الوطني لإنماء السياحة

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استقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار وفداً من المجلس التنفيذي للمجلس الوطني لإنماء السياحة في لبنان، في حضور استشاريين قانونيين وممثل عن شركة "طيران الشرق الأوسط ".وبحث المجتمعون في آلية تطوير وتحديث السياحة في لبنان، وإقامة روزنامة سياحية لأماكن السياحة الدينية بهدف تنظيم السياحة وتوجيه الزائر وتحسين تجربته.كما تم البحث في استكمال اجراءات تأهيل مركز المجلس في مبنى وزارة السياحة ، والتحضيرات لافتتاحه بحضور نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الوزيرة ليلى الصلح حمادة التي ساهمت في مبادرة كريمة بتأهيل المركز.