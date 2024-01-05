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لبنان
بري بحث مع وفد كتلة "اللقاء الديموقراطي" في تعليق قرار وقف العمل بجمع النفايات
Lebanon 24
05-01-2024
|
07:53
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي" ضم النواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، فيصل الصايغ وبلال عبدالله. وتم البحث في لأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا إنمائية وبيئية .
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شهيب
بعد اللقاء تحدث النائب أكرم شهيب :" تشرفنا وزملائي بزيارة دولة الرئيس وكان كالعادة صاحب الصدر الواسع والعقل الراجح. وكان الموضوع يتعلق بقرار إتحاد بلديات الضاحية في وقف العمل بقرار مجلس الوزراء بجمع النفايات الصلبة المنزلية من أقضية عالية والشوف وبعبدا وقسم كبير من بيروت، وبالطبع في هذا الظرف السياسي الاصعب الذي نمر فيه وهذا الظرف المالي الكارثي على البلديات ، هناك صعوبات كبيرة في مجال قدرة البلديات على بدائل ، وتمنينا على دولة الرئيس تعليق القرار ريثما يصار الى لقاء جامع وقد يكون نهار الإثنين في مكتب معالي وزير البيئة مع المعنيين لوضع خطة مرحلية وثابتة طويلة الأمد مع وزيرالبيئة ووزارة البيئة وكالعادة لبى دولة الرئيس التمني".
أضاف:"نأمل أن نلتقي نهار الاثنين ونتابع الموضوع حتى لا تغرق البلد في نفايات في ظرف هو الاصعب كما قلت فيما يجري طبعا بالوضع الداخلي اللبناني السياسي والإقتصادي والإجتماعي والإعتداءات الغاشمة على الجنوب اللبناني".
وإستقبل رئيس المجلس سليمان جان عبيد.
على صعيد آخر، أجرى الرئيس بري إتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزاف عون معزيا بوفاة والدته.
وإتصل أيضا بكاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان مهنئا بالميلاد المجيد.
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