ماذا فعل نصرالله مؤخراً؟ تقريرٌ إسرائيلي يجيب

ذكرَ تقريرٌ نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة أنَّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يعرفُ بالفعل كيف سينتهي الصراع القائم حالياً في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنّ أمين عام الحزب سعى إلى تقديم قائمة من الإنجازات ضد إسرائيل خلال الخطابات الأخيرة.

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بدوره، قال تقريرٌ آخر لموقع "inss" الإسرائيليّ ترجمهُ "لبنان24" إنّ خطاب نصرالله يوم الأربعاء الماضي كان مُنضبطاً ويفهم منه أن الأخير غير معنيّ بالحرب في هذه المرحلة، وأضاف: "إنّ نصرالله يرغب في ردع القيادة الإسرائيلية عن الدخول في حرب واسعة النطاق، كما أنه سعى للقول إنّ حزب الله يخدم مصالح لبنان وهو يخوض حرباً محسوبة كي لا يوسع حدود الحملة العسكرية ويدفع ثمناً باهظاً في ظل خسارة الكثير من مقاتليه".



وبحسب التقرير، فإنّ "نصرالله حاول تسليط الضوء على إنجازات حركة حماس في 7 تشرين الأول الماضي كما تحدث أيضاً عن إنجازات محور المقاومة بدعوى إنه ينتصر في المعركة، في حين أن إسرائيل تفشل في تحقيق أهداف الحرب وتتكبد خسائر فادحة".