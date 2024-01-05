نصرالله: الهجوم على المواقع الإسرائيليّة وارد والردّ على إستهداف الضاحية آتٍ لا محال

جدّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله تأكيده على أن "الإعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت خطيرٌ جداً"، معلناً أن "الرّد على ما حصل سيكون في الميدان وهو آتٍ لا محال"، وأضاف: "إذا سكتنا على إغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية، فسيُصبح لبنان مكشوفاً".

Advertisement



وفي كلمةٍ له خلال حفلٍ تأبيني للقيادي في "حزب الله" الراحل محمد ياغي، اليوم الجمعة، تحدّث نصرالله عن واقع الجبهة الجنوبية في لبنان، فأكد أنَّ "المقاومة غير مردوعة"، معتبراً أنّ "المعركة القائمة عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة هي فرصة حقيقية لتحقيق التحرير الكامل لأراضينا اللبنانية المحتلة من قبل العدو الإسرائيليّ، كما أنها فرصة أيضاً لمنع الأخير من استباحة حدود وأجواء لبنان".



وشدّد نصرالله على أن "أي تفاوض بما يخصّ الحدود اللبنانية لن يتم إلا بعد انتهاء العدوان على غزة"، وأردف: "المعركة التي تجري في جنوب لبنان ثبّتت موازين الردع، ومنذ البداية قلنا إنّ هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها. ونقول بكل وضوح، إنه إذا نجح الإسرائيليون في غزة فإن جنوب لبنان سيكون التالي".



وخلال كلمته، كشفَ نصرالله عن عدد العمليات التي نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل عند جبهة الجنوب، وقال: "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة. كذلك، جرى تنفيذ 494 استهدافاً بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة. مع هذا، فإنّ المقاومة استهدفت أيضاً التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل".



وأكمل: "الجنود الإسرائيليون هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها. ونقول هنا، إن أمر الهجوم على المواقع الإسرائيلية من جنوب لبنان هو واردٌ وقائم. وللإشارة أيضاً، فقد تمّ تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود، والعمليات كانت مستنزفة جداً للعدو الذي مارس تكتماً شديداً على خسائره الكبيرة".



وتابع نصرالله: "العدو لا يعترف لا بقتيل ولا بجريح وهذا جزء من سياساته في التكتم العام على خسائره. هناك خبراء في إسرائيل يتحدثون عن أن خسائر جيش العدو هي أكثر بـ3 مرات عن الأعداد المعلَنة. في 8 من مستشفيات الشمال فقط، الإحصاء يبيّن وجود أكثر من 2000 إصابة، والذي يحصل في جبهة الشمال هو إذلال حقيقي لجيش العدو".



وأوضح نصرالله أن "حزب الله" لم يستهدف ساكني المستعمرات الإسرائيلية رغم أنهم محتلّون، مشيراً إلى أن "المهجرين منها يشكّلون ضغطاً على حكومة الاحتلال"، وقال: "بعض السياسيين في لبنان إما جهلة أو يتجاهلون أو لم يقرأوا التاريخ منذ عام 1948. الإسرائيليون يقولون إن الكيان يبني حزاماً أمنياً في الشمال وذلك لأول مرة بعدما كان الحزام الأمني في جنوبي لبنان. الحل لمستوطني الشمال هو في أن يتوجهوا إلى حكومتهم لمطالبتها بوقف العدوان على غزة".

وفي سياقٍ آخر، رأى نصرالله أنَّ الإدارة الأميركية قلقة من توسيع دائرة الحرب في المنطقة لأن لا مصلحة لها في ذلك، وقال: "الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا".

وأكمل: "هناك اليوم فرصة للتخلص من وجود القوات الأميركية في العراق والتخلص من زيف الرواية الأميركية بمحاربة داعش. هناك اليوم فرصة تاريخية أمام العراق ليغادر المحتلون الذي سفكوا دماء شعوب المنطقة. إن القوات الأميركية ترعى تنظيم داعش في سوريا وتقدّم له الدعم وتخرج عناصره من السجون".

كذلك، شدّد نصرالله على أنّ "هزيمة المقاومة ستكون آثارها كارثية على كل دول وشعوب المنطقة"، معتبراً أن "دخول اليمن على خط دعم غزة عبر البحر الأحمر جعله جزءاً من المعادلة العالمية"، وقال: "دول أوربية رفضت الدخول في التحالف الذي تكونه الولايات المتحدة ضد اليمن في البحر الأحمر".