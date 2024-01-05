بعد كلمة نصرالله... هذا ما قام به "حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‌عصر اليوم الجمعة، ‏تموضعا لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ "بركان" وتم إصابته ‏إصابة مباشرة".‏

وتأتي هذه العمليّة العسكريّة التي نفّذها "حزب الله"، بعد انتهاء كلمة السيّد حسن نصرالله.