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لبنان
بعد كلمة نصرالله... هذا ما قام به "حزب الله" في جنوب لبنان
Lebanon 24
05-01-2024
|
09:46
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف عصر اليوم الجمعة، تموضعا لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ "بركان" وتم إصابته إصابة مباشرة".
وتأتي هذه العمليّة العسكريّة التي نفّذها "حزب الله"، بعد انتهاء كلمة السيّد حسن نصرالله.
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