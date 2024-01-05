كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل

خلال حديث أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله‬⁩ عن التحالف الدولي ضد اليمن، ذكر جزيرة سيشل ساخراً بعبارة "سمسل منشل" لكونها جزءاً من هذا التحالف، لافتاً الى انه اضطر إلى البحث عنها على "غوغل" لمعرفة مكانها.

Advertisement