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لبنان

كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2024 | 09:45
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خلال حديث أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله‬⁩ عن التحالف الدولي ضد اليمن، ذكر جزيرة سيشل ساخراً بعبارة "سمسل منشل" لكونها جزءاً من هذا التحالف، لافتاً الى انه اضطر إلى البحث عنها على "غوغل" لمعرفة مكانها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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