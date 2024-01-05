Advertisement

لبنان

فرنجيه إستقبل السفير الروسي في بنشعي وبحثا في التطورات محليا وإقليميا

Lebanon 24
05-01-2024 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1149030-638400720370247969.png
Doc-P-1149030-638400720370247969.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفير جمهورية روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر روداكوف يرافقه الوزير المفوض في السفارة مكسيم رومانوف، في حضور أنطوان مرعب. وكان بحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:23 | 2024-01-05
12:07 | 2024-01-05
12:00 | 2024-01-05
11:54 | 2024-01-05
11:41 | 2024-01-05
11:28 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24