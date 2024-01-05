فرنجيه إستقبل السفير الروسي في بنشعي وبحثا في التطورات محليا وإقليميا

إستقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفير جمهورية روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر روداكوف يرافقه الوزير المفوض في السفارة مكسيم رومانوف، في حضور أنطوان مرعب. وكان بحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان.

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