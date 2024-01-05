أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، بالقذائف المدفعية.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 3.45، وقد تمت إصابة الموقع المستهدف إصابة مُباشرة.