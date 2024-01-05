ابراهيم إلى بلينكن: إذا كان المطلوب من زيارتك للمنطقة منع التصعيد فمحطتك الأولى بيروت

كتب اللواء عباس ابراهيم عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعليقا على زيارة وزير خارجية أميركا إلى المنطقة أنتوني بلينكن، والتي من بين أهدافها منع التصعيد في لبنان حسب بيان وزارة الخارجية الأميركية وإعلان عزمه زيارة العديد من الدول باستثاء لبنان: أهلا وسهلا بك في المنطقة إن كان الهدف من الزيارة هو السياحة فقط. أما إذا كان المطلوب هو منع التصعيد فمحطتك الأولى هي بيروت، كما فعل وزير الخارجية الأسبق وارن كريستوفر عام ١٩٩٦، إنه الوقت لتكون على جانبي الجبهة.

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