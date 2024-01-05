قصفٌ الآن على الجنوب.. إليكم آخر المستجدات الميدانية

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ قوات العدو الإسرائيليّ قصفت المنطقة الواقعة بين كفركلا وديرميماس، فيما ألقت قذيفتين على سهل مرجعيون.

بدورها، أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ العدو الإسرائيلي قام بعملية تمشيط لأطراف بلدتي مركبا وحولا في وقتٍ استمرّ فيه القصف المتقطع على محلة الرويسة في البلدة الأخيرة المذكورة.

Advertisement

من ناحيتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار ضمن مستعمرة كريات شمونة المحاذية للبنان. ووسط ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة.