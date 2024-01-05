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لبنان

ميقاتي يتلقى إتصالاً من نظيرة القطري: نحذر من خطورة محاولات جرّ لبنان لحرب إقليمية

Lebanon 24
05-01-2024 | 11:41
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمـد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ناقشا خلاله الوضع في لبنان وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
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وشدّد الرئيس ميقاتي، خلال الاتصال "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقـف الانتهاكات الإسرائيلية للقانـون الدولي".
وعبّر "عن خطورة المحاولات الرامية إلى جر لبنـان إلى حرب إقليمية"، مشدداً على أن "اتساع رقعـة العنف ودائرة النزاع فـي المنطقة، ستكون له عواقب وخيمة فـي حال تمددها، لا سيما على لبنان ودول الجوار".
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