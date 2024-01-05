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لبنان

بعد رصدٍ وتعقّب.. المجموعة الخاصة في الشرطة توقف مروّجين بكمين محكم

Lebanon 24
05-01-2024 | 11:54
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، أنه "ضمن إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات على مختلف الأراضي اللبنانية من قِبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن قيام شخصين بترويج المخدّرات في الشّويفات".
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وتابع البيان: "بتاريخ 25-12-2023، وبعد رصدٍ وتعقّب، نصبت قوّة من هذه المجموعة كمينًا محكمًا في المحلة المذكورة، حيث تمكّنت من توقيفهما، وهما: خ. ح. (من مواليد عام 2005، سوري)، ح. ع. (من مواليد عام 1999، سوري) حسب أقواله ضُبِطَ بحوزتهما 66 مظروفاً من مادة الكوكايين موضبة ومعدة للترويج وكمية من مادة الماريجوانا ومبلغ مالي.

تم تسليم الموقوفَين والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتّوسّع بالتحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".
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